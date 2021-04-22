В Приморье ожидаются туман, морось и дожди

Так, в пятницу, 23 апреля, в отдельных районах края возможен туман с мелкой моросью, но в остальных частях региона будет преобладать ясная погода, температура — от +18 до +25 в континентальных районах, от +9 до +14 — на побережье. Местами сохранится сильный южный ветер.