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В Приморье ожидаются туман, морось и дожди

22 апреля 2021, 06:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
В конце рабочей недели в Приморье будет действовать тёплая воздушная масса. На выходных солнечная погода может перемениться на дождливую, но потом, по словам сотрудников Примпогоды, быстро вернётся в норму.

Так, в пятницу, 23 апреля, в отдельных районах края возможен туман с мелкой моросью, но в остальных частях региона будет преобладать ясная погода, температура — от +18 до +25 в континентальных районах, от +9 до +14 — на побережье. Местами сохранится сильный южный ветер.

В ночь на субботу, 24 апреля, на регион начнёт смещаться атмосферный фронт — появится облачность, в северных районах края возможны умеренные осадки. Днём атмосферный фронт продолжит смещаться на юг, местами пройдут небольшие дожди, с севера в Приморье придёт холодная воздушная масса, северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха — до +18 градусов.

В воскресенье, 25 апреля, погода изменится — на южную часть региона сместится гребень забайкальского антициклона, ветер ослабеет, осадков не ожидается. Температура ночью понизится на 1-4 градуса, а днём, наоборот, станет на 5 градусов теплее.

Во Владивостоке, 23 апреля, будет туман, температура воздуха ночью — до +6 градусов, днём — до +11.

В субботу, 24 апреля, в приморской столице усилится северо-западный ветер, ночью температура от +5 до +7, а днём воздух прогреется до +16 градусов.

В воскресенье, 25 апреля во Владивостоке установится тёплая и солнечная погода. Дневная температура увеличится на 1-3 градуса — до +16… +18 градусов.

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