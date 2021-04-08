В Приморском крае ожидается потепление

В Приморском крае ожидается потепление
Сегодня, 17:26ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"Погоду на выходных будут определять циклоны
В ближайшие выходные дни циклонические вихри будут обходить Приморье стороной, поэтому ухудшения погодных условий не ожидается.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в субботу, 10 апреля, погоду в регионе будет определять обширный гребень антициклона, ядро которого будет смещаться над акваторией Японского моря. Ночью усилится выхолаживание, минимальные температуры -1…-8 °С, в горных районах холоднее, -9…-14 °С, на южном побережье 0…+5 °С.

Днем в Приморье будет солнечно, при слабом ветре воздух прогреется в континентальных районах до +12…+18 °С, на побережье будет прохладнее, +5…+11 °С.

11 апреля с Амурской области на север Хабаровского края выйдет углубляющийся циклон, Приморье окажется в теплом секторе этого циклона. В континентальных районах день будет теплее, чем в субботу, местами столбики термометров поднимутся выше 20 °С.

На побережье по-прежнему будет прохладнее. В это время над Японским морем сохранится гребень антициклона, в результате в регионе увеличатся градиенты давления, что приведет к усилению ветра во многих районах края.

Высокие температуры будут способствовать дальнейшему повышению класса пожароопасности леса.

Во Владивостоке в ближайшие выходные дни осадков не ожидается. В субботу, 10 апреля, будет небольшая облачность, ночь прохладная, +1…+3 °С, днем воздух прогреется до +8…+11 °С.

В воскресенье, 11 апреля, во Владивостоке количество облаков увеличится, усилится юго-восточный ветер. Значения минимальных и максимальных температур повысятся на 1 — 3 градуса.

Сюжеты:
Приморье
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