Приморье показало серьезную динамику по выдаче новых кредиток

Самую серьезную динамику роста количества выданных новых «кредиток» (среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в 1 квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Кемеровская область (+15,9%), Ставропольский (+13,3%), Красноярский (+10,7%) и Приморский (+10,2%) края, а также Иркутская область (+10,1%). В то же время в ряде регионов было отмечено сокращение выдачи новых кредитных карт, в том числе, в Самарской области (-8,2%), Краснодарском крае (-6,7%), Саратовской (-4,9%), Нижегородской (-3,6%) и Омской (-3,6%) областях, а также в Москве (-3,5%) и Санкт-Петербурге (-3,1%).