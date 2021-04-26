Приморский край в пять раз увеличил экспорт сои

470 миллионов долларов за три месяца заработал агропромышленный комплекс Приморья за счёт экспорта продукции. В правительстве региона отметили, что приморская рыба и бобы пользуются спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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