Приморский край в пять раз увеличил экспорт сои

По словам представителей краевого министерства сельского хозяйства, план нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на 2021 год выполнен почти на 30%.
За первый квартал из Приморья экспортировали сельхозпродукции на сумму 470,18 миллиона долларов США.
«Основной вклад в показатели национального проекта вносят наши рыбаки. В Республику Корея, Японию, Китай, Вьетнам и страны Африки экспортировано 126,5 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на 232,4 миллиона долларов», — рассказали специалисты.
Экспорт соевых бобов из Приморья увеличился в 5,3 раза — до 513,4 тысяч тонн. В Китай, Республику Корея и Тайвань отправлено продукции на сумму 175,4 миллиона долларов.
Эксперты отмечают, что правительство региона обеспечило господдержка производителей сои, семян рапса, подсолнечника, рыбных консервов на экспорт.
В 2021 году по национальному проекту экспорт продукции агропромышленного комплекса должен составить более 1,6 миллиарда долларов.