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Приморский край в пять раз увеличил экспорт сои

26 апреля 2021, 00:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
470 миллионов долларов за три месяца заработал агропромышленный комплекс Приморья за счёт экспорта продукции. В правительстве региона отметили, что приморская рыба и бобы пользуются спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам представителей краевого министерства сельского хозяйства, план нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на 2021 год выполнен почти на 30%.

За первый квартал из Приморья экспортировали сельхозпродукции на сумму 470,18 миллиона долларов США.

«Основной вклад в показатели национального проекта вносят наши рыбаки. В Республику Корея, Японию, Китай, Вьетнам и страны Африки экспортировано 126,5 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на 232,4 миллиона долларов», — рассказали специалисты.

Экспорт соевых бобов из Приморья увеличился в 5,3 раза — до 513,4 тысяч тонн. В Китай, Республику Корея и Тайвань отправлено продукции на сумму 175,4 миллиона долларов.

Эксперты отмечают, что правительство региона обеспечило господдержка производителей сои, семян рапса, подсолнечника, рыбных консервов на экспорт.

В 2021 году по национальному проекту экспорт продукции агропромышленного комплекса должен составить более 1,6 миллиарда долларов.

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