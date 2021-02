Предпринимателям Приморья предлагают пройти бесплатный курс по выводу продукции на экспорт

Бизнесмены Приморья смогут бесплатно пройти ускоренный курс по выводу продукции на экспорт и подготовят подробный план выхода на три зарубежных рынка. Курс подготовлен в рамках нацпроекта «Производительность труда», сообщили в правительстве региона.

Стало известно, что «Акселератор экспортного роста» запускает в марте–апреле Минэкономразвития России совместно со Школой экспорта Российского экспортного центра. Программа состоит из трех модулей продолжительностью два-три и в настоящее время реализуется в онлайн-формате. Также образовательные модули синхронизированы с двумя межмодульными периодами продолжительностью 1 месяц каждый. Таким образом, общая продолжительность программы составит 2,5 месяца. «В ходе межмодульных периодов при индивидуальном сопровождении наставников Школы экспорта РЭЦ компания проработает все этапы экспортного проекта — от выбора рынка и поиска зарубежного покупателя до возмещения НДС при экспорте. Значимым результатом участия в обучении для каждого предприятия является подготовленный план выхода на три зарубежных рынка», — заявляют организаторы. Среди задач программы — сформировать у бизнеса практические навыки эффективного структурирования экспортного проекта, научить минимизировать риски, снижать издержки экспортной деятельности и использовать инструменты господдержки для самостоятельного масштабирования экспортной деятельности предприятия. Конечная цель участия в программе — заключение экспортного контракта. «Специально для приморских компаний образовательные модули будут доступны в записи, и специалисты экспортного направления на предприятия смогут с ними ознакомиться в удобное время. Также мы организуем дополнительные вебинары, в удобное для приморцев время, чтобы эксперты смогли ответить на все вопросы и помочь с подготовкой продукции к экспорту», — уточнили в Школе экспорта РЭЦ. За два года проведения программы «Акселератор экспортного роста» в ней приняло участие 331 предприятие. По итогам 63 компании заключили 163 экспортных контракта на сумму более 7,2 миллиарда рублей на поставку продукции в Германию, Италия, Чехию, Индию, Белоруссию, Турцию, Египет, США, Саудовскую Аравию, Сингапур, Китай и другие страны. Для участия в программе компания должна стать участником нацпроекта «Производительность труда» и заполнить анкету. Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» и поддержку социальных предприятий можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

