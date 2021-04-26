С запасом: топлива на АЗС Хабаровского края и ЕАО хватит на 60 дней работы

К профилактическим работам на ХНЗП предприятие подготовилось на 100%. Для того, чтобы минимизировать сложности для клиентов, на всех АЗС в Хабаровском крае и ЕАО сформирован запас топлива более чем на 60 дней.

Сюжет Дальний Восток