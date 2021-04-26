С запасом: топлива на АЗС Хабаровского края и ЕАО хватит на 60 дней работы

На АЗС ННК проведено полное техническое обслуживание собственного бензовозного парка и технологического оборудования АЗС и нефтебаз.
Доставка нефтепродуктов до АЗС организована в круглосуточном режиме, собственными бензовозами, которые соответствуют всем требованиям, применяемым к перевозке опасных грузов.
Таким образом, ПАО «ННК — Хабаровскнефтепродукт» полностью готово обеспечить потребителей в Хабаровском крае и Еврейской автономной области всеми видами моторного топлива на период проведения плановых ремонтных работ на Хабаровском НПЗ.
СПАВКА: ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» является надежным поставщиком высококачественных моторных топлив потребителям Хабаровского края и Еврейской автономной области. Обществом организованы стабильные поставки нефтепродуктов посредством собственных нефтебаз и розничной сети из 94 АЗС.