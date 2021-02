Пандемия коронавируса и сокращение объемов добычи нефти в 2020 года — факторы, которые привели к существенному кризису в отрасли в 2020 году. Наступивший год тенденцию продолжил. Для дальневосточников зима 2021 года запомнится аномальными морозами.

Как следствие, вырос спрос на топливо, что привело к максимальной нагрузке на заводские механизмы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (ХНПЗ) и потребвало оперативной модернизации оборудования. Важно отметить, что специалисты ХНПЗ сделали, действительно, все от них зависящее, чтобы как можно быстрее выдать топливо потребителям. Уже 2 февраля завод завершил необходимые пусконаладочные работы, а 3 февраля начал «варить» бензины в ускоренном режиме. — Предварительно был сформирован запас бензина для бесперебойного обеспечения дальневосточных регионов. Сегодня реализация топлива осуществляется в рабочем режиме, запасы на нефтебазах восполняются, — подчеркнули в компании. Как только ХНПЗ вывел установки компрессорного оборудования на полную мощность производства — в регионы была отгружена партия объемом более 10 тысяч тонн бензинов самых популярных у автомобилистов марок: АИ-92 и АИ-95. Этот шаг вполне оправдан — в первую очередь необходимо заполнить резервуары нефтебаз самым «ходовым» топливом, чтобы не допустить дефицита. Второй очередью в нефтехранилища пойдет бензин с более высоким октановым числом — АИ-98. Железнодорожные цистерны с нефтепродуктами поступают на нефтехранилища региона по так называемому «зеленому коридору». Таким образом, руководство Группы ННК сделало все возможное для того, чтобы минимизировать проблемы для своих клиентов. Однако, как показала практика, далеко не всем в регионе показалось, что предпринятых компанией мер, достаточно. В итоге, некоторые автомобилисты начали закупать топливо впрок, тем самым создавая дефицит бензинов на заправках. Хотя уже не раз говорилось, что ажиотажный спрос негативно сказывается, в том числе, и на логистике. Дело в том, что отлаженные настройки распределения топлива по АЗС сбиваются. Дополнительно, некоторые недобросовестные АЗС повышают расценки на бензин. Кстати, на днях антимонопольная служба проверила стоимость топлива на АЗС в Приморье. И если УФАС по Приморскому краю не нашло нарушений в повышении стоимости бензина на заправках крупных федеральных сетей, то к независимым мелким компаниям претензий после проверки, похоже, будет достаточно. Как отмечают в компании, ННК работает в прежнем режиме. Первоочередная задача, в кратчайшие сроки обеспечить топливом каждую точку присутствия на Дальнем Востоке без перебоев, — выполняется с пониманием важности текущего момента. Так ежедневно в сбытовые общества ННК отгружаются необходимые объемы топлива с работающего на полных мощностях Хабаровского нефтезавода. От причальной стенки Владивостокской нефтебазы снимается со швартовых танкер с 92 и 95 бензинами для автомобилистов Камчатки. «Уже через неделю при условии попутного ветра нефтебаза ННК на полуострове получит топливо, при этом на Камчатке дефицита топлива на АЗС ННК не отмечается, как и на АЗС сети в Бурятии. Это значит, что компания, вопреки обстоятельствам, осознавая корпоративную ответственность перед потребителем и учитывая собственный, порой трудный опыт, продолжает работать и развиваться в интересах дальневосточников. Ведь бренд ННК, по-прежнему, ассоциируется у многих с высоким качеством топлива», — отметили в ННК.

