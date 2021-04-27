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Автомобилисты не вздохнут спокойно

27 апреля 2021, 00:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
За невыполнение новых требований ведомство планирует наказывать рублем
ГИБДД страны готовит список неполадок, с которыми нельзя будет выезжать на дороги

Приморские автомобилисты в ожидании нововведений со стороны ГИБДД, так как они или будут грозить штрафами или запретом на использование транспортного средства.

Так, в первую очередь ведомство планирует «наказывать рублем» за шины, которые не соответствуют сезону. Автомобильную резину с шипами нельзя иметь на своей машине в июне, июле и августе. Летние покрышки запрещено ставить с декабря по февраль, иначе придется раскошелиться на 500 рублей.

Такая же сумма штрафа будет грозить и тем водителям, у которых отсутствуют или не работают фароочистители. С фарами связан еще один штраф — 500 рублей можно будет лишиться, если автомобиль имеет проблемы с автокорректорами уровня фар.

Что касается внутреннего устройства автомобиля, то у него должны быть целыми все подушки безопасности, а также козырьки для защиты от солнечных. Видеорегистратор должен быть закреплен так, чтобы он не закрывал обзор.

Ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера будут еще одним основанием для протокола об административном правонарушении.

Особое внимание ГИБДД будет уделять бамперу, так как по новым правилам на него нельзя устанавливать конструкции, выступающие вперед за линию бампера. В частности это касается лебедок.

Сейчас данные нововведения рассматриваются аналитиками по заданию российского правительства. Как ожидается, они начнут действовать 1 марта 2022 года.

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