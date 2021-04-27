Микрофинансисты ДФО вдвое нарастили кредитный портфель

«Более чем двукратный рост связан с присоединением Забайкалья и Бурятии, на долю которых приходится четверть всего портфеля ДФО. Вместе с тем развитие государственных микрофинансовых организаций, которые сегодня работают в каждом регионе, активизировало рост объема займов субъектам малого и среднего бизнеса. Такие МФО предъявляют меньше требований к заемщикам и предлагают ставки ниже, чем коммерческие банки», — рассказал начальник отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой.