Время новых решений

«Время пришло» — так звучал лейтмотив пресс-конференции Розы Чемерис, на которой политик объявила об участии в праймериз «Единой России». Депутат Думы Владивостока уверена: в обществе сформирован запрос на новые правила работы, новые имена и сильных кандидатов. По словам Розы Чемерис, свою кампанию она намерена строить на возвращении людям ощущения ценности голоса.
Пресс-конференция кандидата на праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы депутата Государственной думы по 62 округу стала одним из наиболее ярких событий прошедшей недели.
Политик заявила, что пришло время для того, чтобы брать ответственность в свои руки, выстраивать диалог с людьми.
«Для меня важен каждый голос. Я общаюсь с большим количество общественных организаций, дружу с ними. Встречаюсь с людьми и прекрасно знаю все, что волнует жителей Хасанского района, Октябрьского и так далее. Нужно прекратить рассматривать Владивосток как отдельную от Приморья территорию. Одной из своих главных задач я вижу возвращение людям ценности их голоса. Верить в победу должны не только кандидаты, но и люди, голосующие за них. Люди, делающие свой выбор на годы вперед», — подчеркнула Роза Чемерис.
По мнению Розы Чемерис, сегодня избиратели осознали и ясно дают понять: пройти в органы законодательной власти «как раньше» уже не получится, голосование должно быть конкурентным и прозрачным.
«Настала пора и кандидатам быть смелыми, начинать свой путь с праймериз, — сказала Роза Чемерис на пресс-конференции. — Лично меня быть смелой заставляет и то, в какой обстановке проходят выборы на округе № 62. Я не хочу, чтобы мои дети видели повторение 2018 года, когда из-за чьих-то политических амбиций регион чуть не превратился в кипящий котел ненависти».
После пресс-конференции политик рассказала о своих принципах в жизни и работе. Это важная история для любого публичного лица, так как понимание того, чем руководствуется тот или иной человек при принятии решений, позволяет сделать вывод и о том, что станет основой его деятельности на руководящем посту или во властных структурах.
«Я умею работать в команде. Приходить в политику надо с чистым сердцем. И показатель эффективности депутата для меня не посты в Инстаграмм, а количество разработанных, предложенных и принятых законов и НПА, меняющих жизнь людей к лучшему. Нельзя размениваться на пустые действия. Хотите узнать, какой он депутат, — посмотрите, сколько инициатив им внесено. Если ноль, то он не депутат. Неравнодушие, готовность отвечать за слова, готовность работать, причем работать бесплатно», — отметила Роза Чемерис.
Говоря о необходимости праймериз, политик отметила, что это та процедура, которая позволяет определить наиболее сильных кандидатов. Только конкуренция позволяет определить тех, кто действительно достоин победы.
«В конкурентной борьбе выживают сильные, достойные. Весь праймериз — конкуренция, если мы снова обратимся к словам секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака. А вообще, как сказал Лев Толстой, побеждает тот, кто уверен в победе. Так что праймериз — это момент кристаллизации правды», — отметила Роза Чемерис.
Свое мнение о важности конкурентной борьбы для отбора кандидатов на выборы, тем более депутатов Государственной думы, высказали и приморские политологи.
Как отметил политолог Андрей Кудисов, процедура праймериз в свое время внедрялась с целью повышения внутрипартийной конкуренции. По мнению эксперта, сейчас на 62 округе в Приморье сложилась именно такая ситуация. И только так может определиться сильнейший кандидат по округу.
По словам Андрея Кудисова, кампания Розы Чемерис повышает информированность населения о праймериз, формирует повестку позитивных ожиданий населения.
«Её конкуренты в это же время пытаются провести свои кампании максимально кулуарно, сделав ставку на административный ресурс и сшивку с местными главами. Роза Чемерис последовательно отстаивает позицию и интересы „Единой России“ в публичном поле. Она — яркий и публичный сторонник партии, открыто заявляющий об этом. Такие участники праймериз, как она, легитимизируют всю процедуру, и обеспечивая ей общественное одобрение, и привлекая внимание», — говорит политолог.
По мнению Андрея Кудисова, самое лучшее, что можно сделать сейчас — это позволить людям самим решить и определить сильнейшего. Только так партия сможет получить на проблемном округе кандидата с высокой узнаваемостью и собственной электоральной базой.
«Главная ошибка, которую могут совершить власти, — это превратить процедуры праймериз в цирк. Такой подход только сыграет на руку оппозиции», — отметил политолог.
Со своим коллегой согласен и политолог Павел Наливайко, который отметил, что, давая дорогу ярким харизматичным кандидатам, «Единая Россия» имеет все шансы сохранить своё доминирующее положение в этом десятилетии.
«Вообще, появление персоны Розы Чемерис на праймериз „Единой России“ добавило ярких красок не только на уровень конкретного округа, но и в целом на уровень ДФО. Потому что пока эта процедура развивалась достаточно кулуарно и не вызывала особого интереса ни со стороны экспертного сообщества, ни со стороны федерального центра», — отметил эксперт.
Участие ярких, харизматичных кандидатов позволяет создать интригу по поводу потенциального победителя. Сейчас в обществе особенно остро чувствуется запрос на легитимность голосования, считает Павел Наливайко.
Кстати, на своей пресс-конференции Роза Чемерис отметила, что сегодня избиратели осознали и четко и ясно дают понять: пройти в органы законодательной власти «как раньше» уже не получится, голосование должно быть конкурентным и прозрачным.
Юрий РОГОВ.