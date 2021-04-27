Время новых решений

«Для меня важен каждый голос. Я общаюсь с большим количество общественных организаций, дружу с ними. Встречаюсь с людьми и прекрасно знаю все, что волнует жителей Хасанского района, Октябрьского и так далее. Нужно прекратить рассматривать Владивосток как отдельную от Приморья территорию. Одной из своих главных задач я вижу возвращение людям ценности их голоса. Верить в победу должны не только кандидаты, но и люди, голосующие за них. Люди, делающие свой выбор на годы вперед», — подчеркнула Роза Чемерис.