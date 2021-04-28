Штаб общественной поддержки Розы Чемерис открылся во Владивостоке

«Я приглашаю тех, кто меня поддерживает, прийти в штаб и стать моим доверенным лицом. Мы открыты для работы, для диалога. Убеждена, что штаб должен стать местом встречи для всех неравнодушных людей. Это та общая работа, которая усилит нашу работу и повысит прозрачность процесса. Очень важно уважать каждого нашего избирателя, дать ему возможность выбрать самого достойного. И мы готовы стать этим самым достойным кандидатом», — говорит Роза Чемерис.