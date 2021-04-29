Благоустройство скверов и парков во Владивостоке: что сделано и каких изменений стоит ждать в будущем

«Главное для нас, чтобы скверы были не только красивыми, но и комфортными для жителей и гостей нашего города. Поэтому все проекты благоустройства заранее обсуждаем с горожанами. Ухоженных городских уголков должно становиться с каждым годом все больше, и для этого будут изыскиваться и средства, и возможности», — сказал глава Владивостока Олег Гуменюк.