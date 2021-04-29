Благоустройство скверов и парков во Владивостоке: что сделано и каких изменений стоит ждать в будущем

Всего на 2021 год запланированы работы по шести объектам.
«Главное для нас, чтобы скверы были не только красивыми, но и комфортными для жителей и гостей нашего города. Поэтому все проекты благоустройства заранее обсуждаем с горожанами. Ухоженных городских уголков должно становиться с каждым годом все больше, и для этого будут изыскиваться и средства, и возможности», — сказал глава Владивостока Олег Гуменюк.
Какие территории благоустроят в 2021 году
Сопка Бурачка
В основе концепции благоустройства лежит природный контекст — здесь планируют обустроить четыре видовые площадки, провести реконструкцию водонапорной башни, организовать парковочную зону для автомобилей и туристических автобусов, а также сделать сеть пешеходных троп.
Сквер на улице Ульяновской
В данный момент в районе дома № 8 на улице Ульяновской находится стихийная парковка. Но уже в этом году здесь должен появиться благоустроенный сквер.
Согласно проекту, на территории обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение, а также благоустроят откос, который сейчас укреплен подпорной стеной из бетонных плит. По запросу жителей здесь разместят спортивные тренажёры или площадку для проведения мероприятий.
Набережная на улице Татарской
Пляж в районе улицы Татарской популярен среди жителей Второй Речки. В теплое время года этот пляж используют как зону отдыха, а также для фотосессий. В зимнее время года здесь активно занимаются подледной рыбалкой.
В 2020 году набережная вошла в перечень приоритетных территорий для благоустройства. Согласно проекту, у въезда на набережную обустроят парковку, а сам пляж разделят на две зоны — активную и тихую. Учитывая пожелания жителей, архитекторы предусмотрели игровые и спортивные площадки. На самом пляже планируется обустроить зону с лежаками и зону для созерцания, установить раздевалки и душевые.
Набережная в районе Второй Речки
Идею проекта разработали, исходя из исторического контекста и природного образа территории — в 30-х годах XX века здесь располагался военный аэродром, а сама улица Русская была взлетно-посадочной полосой. В 1960 году, согласно новому генплану, эта территория была отдана под жилой микрорайон.
Территорию разделят на несколько функциональных зон — на входе разместят парковку, отсюда же планируют начать трафик бегового и велосипедного маршрутов. Далее здесь появится прогулочная зона и пляж. Детская зона будет в эко-стиле с минимальным вмешательством в природную среду. В спортивной зоне разместят воркаут-площадку и тренажеры.
Сквер Комсомольцев
Сквер Комсомольцев расположен в районе дома № 63 на улице Пушкинской. Согласно проекту, сквер разделен на несколько зон — это зона спокойного отдыха, спортивная площадка, детская игровая зона и мемориальная площадка, где расположен памятник герою-комсомольцу Виталию Баневуру. На месте заросшего сейчас косогора установят автономный туалет.
Прогулочная зона на улице Тунгусской
Уже в этом году на улице Тунгусской в районе дома № 69 появится полноценная прогулочная зона — здесь приведут в порядок лестницу, обустроят видовую площадку, тротуары, смонтируют уличное освещение.
Где жители и гости Владивостока могут погулять уже сейчас
Пушкинский сквер
Благоустройство сквера завершилось ещё в 2019 году, но по-настоящему популярным это место стало год спустя — в 2020 году сквер стал площадкой для проведения мероприятий в формате открытой сцены «А где Пушкин?».
Идея проекта — наполнить жизнью сквер, названный в честь знаменитого русского поэта: во время творческих встреч участники исполняют музыкальные композиции, читают стихи. Концерты в формате открытой сцены продолжатся и в этом году.
Сквер в посёлке Трудовое
Этот сквер жители называют семейным. В прошлом году на месте пустыря появились новые пешеходные дорожки и тротуары, спортивная площадка для занятий воркаутом, детская площадка с качелями и горками, а также лавочки с необычным дизайном.
Сквер Надибаидзе
В сквере Надибаидзе на улице Калинина, 230 раньше была зеленая зона с высокими деревьями и тропинками. Долгое время территория была заброшена, но привлекала внимание коммерсантов и застройщиков. Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и активным жителям этого микрорайона здесь появились аккуратные тротуары, деревянные лавочки необычной формы, бетонные инсталляции среди лесопарковой зоны.
Жариковский сквер
В Жариковском сквере люди гуляют даже в будние дни — сюда на переменах выходят пообщаться школьники, часто отдыхают местные жители и туристы.
Сквер имени Игнатьева
Еще один сквер, подходящий для семейного отдыха. На территории благоустроили пешеходные дорожки, установили детскую и спортивную площадки, а также тихую зону с навесом для отдыха.
По просьбам горожан в сквере сохранили зелёные насаждения. Кроме того, здесь появились специальные участки, где жители могут высаживать свои растения, а также большая песочница, которую можно закрыть и использовать как сцену и детский городок.
Сквер Дружбы
Здесь возвели небольшую лестницу, ведущую к скверу от культурно-развлекательного центра профсоюзов. На территории засеяли траву и высадили деревья. Кроме того, в сквере установили фонари необычной формы — они будут включаться по таймеру, когда темнеет, и гореть всю ночь. Также на территории есть павильон, где разместятся библиотека, кафе и туалет.
Сквер и экологическая тропа на острове Попова
Сквер на острове Попова появился в районе дома № 13 на улице Подгорной. Он разделён на пять функциональных зон: мемориальная зона с памятником Героям Великой Отечественной войны, вокруг которого сформирована территория для проведения массовых мероприятий, пространство для отдыха, детский уголок, игровая зона с песочницей, балансиром, качелями и игровыми комплексами, а также спортивная зона с баскетбольной площадкой и воркаутом.
Протяженность экотропы на острове Попова — более 10 километров. Она делится на три участка. В 2020 году были выполнены работы на первом, основном, — от причала, где останавливается городской паром, до главной видовой площадки острова — «Царь-горы».
Сквер на улице Русской
Обновлённый сквер на улице Русской появился по инициативе главы города Олега Гуменюка. Схему функционального зонирования территории сохранили — площадки для отдыха с подходами и подъездами к ним. Территория доступна, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Выделено в сквере и место для спортивной площадки. Здесь установили брусья, стойки для подтягивания и комплексный тренажер.
В центре сквера предусмотрели место для размещения в будущем монумента Рихарду Зорге — с такой инициативой в администрацию города обратились ветеранские организации.
Сквер на улице Верхнепортовой
В сквере на улице Верхнепортовой, 41б строители обустроили пешеходные дорожки, смонтировали системы ливневой канализации, электроснабжения и видеонаблюдения, установили новую спортивную площадку, оборудовали лестницы с пандусом для маломобильных граждан. Также на территории установили скамейки и урны.
В 2020 году в сквере торжественно открыли памятник защитникам Отечества — Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу.
Благоустройство каких территорий запланировано на 2022 год
В данный момент на портале 25.gorodsreda.ru идёт онлайн-голосование за общественные территории, которые благоустроят во Владивостоке в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Для жителей Владивостока на голосовании представлены семь общественных территорий.
Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо
Парк культуры и отдыха имени Лазо расположен около железнодорожной станции «Санаторная» на берегу моря и включает как парковую зону, так и пляж.
В рамках благоустройства здесь могут обустроить тротуары, установить освещение, скамейки, урны. Также планируется благоустройство зон отдыха, пляжной инфраструктуры, спортивных площадок, игровых зон. По результатам будущих обсуждений возможно устройство дополнительных площадок.
Сквер «Чайка» по улице Калинина, 20
Сквер «Чайка» — небольшой сквер, в районе Калинина, 20. Здесь могут выполнить следующие работы: устройство тротуаров, установка освещения, скамеек и урн, зон отдыха и ожидания для посетителей, видеонаблюдение, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории. По результатам обсуждений возможно устройство детских и спортивных зон, площадки для выгула собак.
Сквер на Русской, 46
Сквер расположен на пересечении улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. В центре пространства расположена скульптура дельфина и еще несколько скульптурных композиций. Территория используется как транзит к остановке общественного транспорта и торговому центру, а также как зона встречи и ожидания.
На территории могут появиться: обновленные тротуары, освещение, скамейки, зоны отдыха, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории, восстановление скульптур.
Сквер «Некрасовский»
Сквер «Некрасовский» расположен возле Некрасовского путепровода — он соединяет остановку общественного транспорта с жилыми и общественными зданиями.
Сквер является транзитным, хорошо озеленен, но ему необходима защита от шума и пыли проезжающих автомобилей.
Сквер в районе Калинина, 28 — 38
Его также называют сквер Первой маёвки — большая зеленая территория между административными зданиями, напротив жилых домов. В сквере расположен памятный знак — камень, посвященный проведению на данной территории Первой маёвки на Дальнем Востоке 1 мая 1901 года.
Территория расположена на рельефе, хорошо озеленена, однако часть деревьев требует санации.
Общественная территория на Иртышской, 34а
Сквер на улице Иртышской, 34а — зеленая транзитная зона, расположенная между школой-садом «Дарина» и средней общеобразовательной школой № 68. Часть территории проходит вдоль жилого дома по улице Иртышской, 36а.
Сквер находится на сильном рельефе, хорошо озеленен, однако требуется дополнительная санация деревьев, демонтаж старых конструкций, а также ремонт ограждений.
Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58
Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58 — небольшая зеленая транзитная зона, соединяющая жилые дома с остановкой общественного транспорта. Сквер хорошо озеленен.
На территории могут появиться: обновленные тротуары, освещение, скамейки, зоны отдыха, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории, восстановление скульптур.