Горячая линия: Пять недель приморцы могут голосовать за объекты благоустройства

В России запустили горячую линию по вопросам первого общероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Отбор территорий на формирование комфортной городской среды будет проходить в течение пяти недель, с 26 апреля по 30 мая, а участие в нем смогут принять все граждане России старше 14 лет.

Горячая линия работает для всех регионов страны. Телефон: 8 (800) 600-20-13. Позвонив по номеру можно получить информацию о проекте и узнать, как принять участие в голосовании. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю. Отдать свой голос за одну из трех общественных территорий можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Среди объектов благоустройства — парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. Так, в приморском Фокино началась первый этап реконструкции сквера «Спутник». «Проектом благоустройства на первом этапе в этом году предлагается комплексное развитие территории, прилегающей справа к центру. Пространство огородят, сделают пешеходные дорожки, отремонтируют ливневую систему, отмостки здания, лестницу. Также в сквере установят скамейки, смонтируют детскую площадку, а архитектурное освещение современными парковыми светильниками создаст максимальное притяжение посетителей в вечерние часы», — рассказали в правительстве Приморья. Дизайн-проект второй очереди благоустройства предлагается выбрать жителям, проголосовав за конкретный вид работ на сайте. По словам специалистов, выбрать проекты благоустройства можно не только для Фокино, но и для общественных пространств Артёма, Партизанска, Кавалерово, Пограничного и Чугуевского муниципальных округов. «А в Арсеньеве, Большом Камне, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Октябрьском, Ханкайском и Хорольском округах жители определят объекты, которые благоустроят в 2022 году. Где-то это будет одна, где-то две, а, например, во Владивостоке люди смогут определить четыре парка или сквера для благоустройства на следующий год», — рассказала зампред правительства Приморья Елена Пархоменко. Кроме горячей линии и интернет портала, офлайн-поддержку голосованию окажут волонтеры. Они будут консультировать граждан на мероприятиях и на улицах по работе платформы, расскажут про объекты, которые могут быть реализованы, помогут проголосовать. По словам инициаторов программы, участие в решении вопросов развития городов должно стать максимально простым и доступным для всех граждан. «Как показывают опросы, большинство россиян готовы участвовать в отборе территорий для благоустройства, в разработке дизайн-проектов, но пока еще не все знают о том, что их мнение может повлиять на формирование городской среды. Операторы горячей линии смогут ответить на все вопросы, связанные с голосованием, подскажут, как действует новый механизм, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров. Отметим, что в Приморье действует своя горячая линия по вопросам благоустройства общественных территорий. Телефон: 8 (423) 260-75-15.

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