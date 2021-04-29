Фестиваль «В_город» вернётся во Владивосток на майские праздники

Организатором фестиваля выступает Дирекция общественных пространств Владивостока в партнёрстве с командой CREATIVESPOT.
«Во Владивостоке с каждым годом становится все больше уютных скверов, парков и набережных. И люди привыкают, что им есть, где погулять с семьей или встретиться с друзьями. Я считаю, что пришло время следующего этапа. Нужно наполнять эти пространства событиями. И житель Владивостока должен знать, что в одном сквере он может утром заняться спортом, в другом почитать книги и послушать интересную лекцию, а в третьем по вечерам играет живая музыка. Фестиваль „В_город“ является демонстрацией этой концепции», — отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.
ПО словам мэра, во Владивостоке не просто создают и развивают общественные пространства, но и «вдыхают в них новую жизнь».
«По инициативе главы города в 2020 году появился фестиваль „В_город“, который включал в себя серию мероприятий в центральной части Владивостока и стал одним из интереснейших событий в жизни города. Наступил 2021 год, у Дирекции общественных пространств появилось современное оборудование. Мы решили продолжить эту историю и провести фестиваль на набережной Спортивной гавани, где с 1 по 9 мая будет размещена сцена. Это будет новый формат, новый звук, новый свет. Призываем горожан посетить это мероприятие и в качестве зрителей, и в качестве участников события», — рассказал глава Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.
Программа фестиваля «В_город»:
— Выступления главных творческих коллективов края на большой сцене;
— Спортивные соревнования и бесплатные фитнес-активности;
— Выставка автомобилей Stance show car;
— Соревнования мобильного киберспорта в дисциплинах MOBA (MLBB) и Королевская битва (CoD);
— Интеллектуальные игры для команд и открытые игры по вселенной Dungeons & Dragons;
— Pixel Slam — импровизационные выступления артистов digital-art, проецирующих визуальные эффекты на большой экран;
— Кинопоказы;
— «Открытый микрофон» — выступления новых творческих коллективов и артистов, прошедших конкурсный отбор;
— Маркет и фудкорт.
Официальное открытие фестиваля пройдёт 3 мая в 18:00.
Следить за новостями и событиями можно в официальных инстаграм-аккаунтах: @adm_vlc и @vl_parki.
Стоит отметить, что «В_город» — это серия фестивалей и мероприятий на улицах Владивостока, вовлекающая горожан в активные события.
В 2021 году организаторы поставили задачу не только развлечь жителей, но и дать возможность талантливым гражданам продемонстрировать свои умения и собственную продукцию.