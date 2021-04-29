Фестиваль «В_город» вернётся во Владивосток на майские праздники

«Во Владивостоке с каждым годом становится все больше уютных скверов, парков и набережных. И люди привыкают, что им есть, где погулять с семьей или встретиться с друзьями. Я считаю, что пришло время следующего этапа. Нужно наполнять эти пространства событиями. И житель Владивостока должен знать, что в одном сквере он может утром заняться спортом, в другом почитать книги и послушать интересную лекцию, а в третьем по вечерам играет живая музыка. Фестиваль „В_город“ является демонстрацией этой концепции», — отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.