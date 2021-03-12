Владивосток принимает сразу три международных фестиваля

В выходные, 13 и 14 марта, во Владивостоке пройдут сразу три международных фестиваля — ASIA-DANCE 2021, ASIA-MUSIC 2021 и ASIA-ART 2021. Всего заявлено около 1200 участников — это ребята от 4 до 20 лет — воспитанники художественных, музыкальных, театральных школ и 27 музыкальных коллективов.

Фестивали пройдут на площадке Владивостокского дворца детского творчества. Участники из КНР в этом году выступят в онлайн-режиме. Танцевальный конкурс-фестиваль ASIA-DANCE 2021 проводится с 2016 года и в этом году пройдёт в шестой раз. Номинации: детские, классические, эстрадные, уличные, народные, современные, бальные танцы и cover-dance-группы. Музыкальный конкурс-фестиваль ASIA-MUSIC 2021 и конкурс искусств ASIA-ART 2021 проводится с 2018 года дважды в год — летом и зимой. Участниками станут солисты и коллективы различных жанров: — исполнители на фортепиано, струнно-смычковых, народных, духовых и ударных инструментах, — вокалисты — солисты, вокальные ансамбли; хоровые коллективы, — оркестры; — театральное творчество, музыкально-театральные постановки, художественное слово. Международные фестивали организованы туристическим центром «Афина-Паллада» при поддержке управления культуры администрации Владивостока, а также Российско-китайским центром творческого обмена, филиалом Шанхайского музыкального института в городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.

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