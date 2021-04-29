Роза Чемерис встретится с жителями Хасанского района

«Я вообще считаю, что депутат должен быть защитником интересов населения. Помните историю с касатками, в решение проблемы которой много сил вложил наш губернатор? Мне кажется, важно было народным избранникам от Приморья инициировать закон о запрете на вылов таких животных. Это актуально было для всего края, всего Дальнего Востока и Севера. Очень рада, что такой закон появился все же у нас. И мне кажется, депутат должен быть актуальным для своего округа и его жителей», — отметила Роза Чемерис.