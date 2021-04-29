Вопросы развития морского круизного туризма обсудили во Владивостоке

Развитие морского туризма в Приморье — стало главной темой мероприятия. Кроме того, во время круглого стола специалисты обсудили перспективы повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности круизного туризма на Дальнем Востоке, выработку комплекса мер, способствующих эффективному продвижению круизного туризма на международный и отечественный рынок.
Также, участники обсудили вопросы создания условий для развития морского круизного туризма со странами Северо-Восточной Азии, а также создания и укрепления партнерских связей в сфере морского туризма.
Специалисты отмечают, что форум — это эффективный инструмент информационного взаимодействия между представителями отечественного и международного бизнеса, властью и обществом, которое обеспечивает создание условий для развития морского туризма, в том числе на основе совершенствования государственной политики в этой сфере.
«На круизный туризм сильно повлияла эпидемиологическая ситуация в мире. Но если вернуться немного назад, то, к примеру, 2019 год во Владивостоке был очень насыщенным в сфере круизного туризма — город посетили 17 лайнеров. Также 2019 году Владивосток четыре раза стал портом, где лайнеры брали пассажиров на борт или, где завершалось их путешествие. Дважды в мае — Costa NeoRomantica и дважды в сентябре — Spectrum of the Seas», — рассказал начальник управления международных отношений администрации Владивостока Юрий Журавель.
Участники круглого стола также отметили, что каждый заход лайнера — это вклад в экономику города, включающий портовые сборы, оплату услуг терминала, услуг портовых агентов, туроператоров, наземного транспорта, это дополнительное посещение туристских объектов и предприятий питания города и края.