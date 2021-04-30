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Более полутора тысяч моряков Тихоокеанского флота написали «Диктант Победы»

30 апреля 2021, 00:30
Фото: сайт Минобороны
Диктант проводился на нескольких площадках
Моряки Тихоокеанского флота приняли участие во Всероссийской исторической акции «Диктант Победы», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Пресс-служба Восточного военного округа.

Уровень своих знаний по военной истории нашей страны в ходе историко-просветительской акции во Владивостоке и на Камчатке смогли проверить более 1,5 тысяч военнослужащих ТОФ.

Диктант проводился на нескольких площадках. В столице Приморья «Диктант Победы» писали в одном из залов Дома офицеров Тихоокеанского флота, в управлении Приморской флотилии разнородных сил и в соединении морской пехоты, и на борту корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Вместе с тихоокеанцами возможность ответить на вопросы диктанта получили члены семей военнослужащих, участники военно-патриотических клубов и юнармейцы.

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