Более полутора тысяч моряков Тихоокеанского флота написали «Диктант Победы»

Уровень своих знаний по военной истории нашей страны в ходе историко-просветительской акции во Владивостоке и на Камчатке смогли проверить более 1,5 тысяч военнослужащих ТОФ.
Диктант проводился на нескольких площадках. В столице Приморья «Диктант Победы» писали в одном из залов Дома офицеров Тихоокеанского флота, в управлении Приморской флотилии разнородных сил и в соединении морской пехоты, и на борту корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов».
Вместе с тихоокеанцами возможность ответить на вопросы диктанта получили члены семей военнослужащих, участники военно-патриотических клубов и юнармейцы.