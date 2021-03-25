У штабистов ТОФ проверят физподготовку

У штабистов ТОФ проверят физподготовку

Сегодня, 10:09СпортФото: Медиахолдинг1MiОфицеры управлений отделов и служб сдают упражнения
На Тихоокеанском флоте стартовала проверка уровня физической подготовленности военнослужащих штаба ТОФ.

В ходе контрольной проверки, которая проводится под общим руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Дениса Березовского, на базе спортивного комплекса Приморского соединения морской пехоты офицеры управлений отделов и служб сдают упражнения на основные физические качества — силу, быстроту и выносливость. В соответствии с возрастной группой можно выбрать бег на 60,100, 400 м, кросс на 1, 3 или 5 км, подтягивания, отжимания, выход силой, подъём переворотом, толчок гирь, или плавание на 100 и 500 метров.

Для приёма нормативов сформирована комиссия, которую возглавляет помощник командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке полковник Сергей Васильев. Итоги контрольной проверки будут подведены через неделю.

Сюжеты:
Приморье
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