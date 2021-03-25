У штабистов ТОФ проверят физподготовку

В ходе контрольной проверки, которая проводится под общим руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Дениса Березовского, на базе спортивного комплекса Приморского соединения морской пехоты офицеры управлений отделов и служб сдают упражнения на основные физические качества — силу, быстроту и выносливость. В соответствии с возрастной группой можно выбрать бег на 60,100, 400 м, кросс на 1, 3 или 5 км, подтягивания, отжимания, выход силой, подъём переворотом, толчок гирь, или плавание на 100 и 500 метров.