Приморцы, подвергшиеся воздействию радиации, получат денежную поддержку

В министерстве труда и социальной политики Приморья сообщили, что в списке получателей — чернобыльцы-инвалиды, ликвидаторы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения, выехавшие из района катастрофы, семьи погибших, граждане, подвергшиеся радиации на Семипалатинском полигоне, а также во время аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк».