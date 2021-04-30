Во Владивостоке прогремят 5 салютов Победы

«Ко Дню Победы в Приморье приурочено множество праздничных мероприятий, к участию в которых приглашаются все желающие. К примеру, уже стартовали акции „Георгиевская ленточка“, „Окна Победы“, „Сад памяти“, „Красная гвоздика“, „Торт для Победителя“. Их ключевая задача — почтить память тех, кто ценой жизни подарил нам сегодняшнее мирное небо над головой, и выразить благодарность нашим героям, ветеранам Великой Отечественной войны», — заявила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.