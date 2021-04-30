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Во Владивостоке прогремят 5 салютов Победы

30 апреля 2021, 00:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Праздничный фейерверк организуют в 28 муниципалитетах Приморья
Как сообщает пресс-служба Приморского края, артиллерийский салют и праздничный фейерверк организуют в День Победы в Приморье. Мероприятие посвящено подвигу советского народа, отстоявшего родную землю в Великой Отечественной войне.

Во Владивостоке залпы дадут одновременно из пяти точек, расположенных на острове Русском (поселок Подножье, 32), острове Попова (улица Бассейновая, 14), в поселках Трудовое (улица Лермонтова, 81), Береговое (улица Строительная, 5) и на Спортивной набережной со стороны стадиона «Динамо», уточнили в департаменте внутренней политики.

Кроме того, праздничный фейерверк организуют в 28 муниципалитетах Приморья.

«Ко Дню Победы в Приморье приурочено множество праздничных мероприятий, к участию в которых приглашаются все желающие. К примеру, уже стартовали акции „Георгиевская ленточка“, „Окна Победы“, „Сад памяти“, „Красная гвоздика“, „Торт для Победителя“. Их ключевая задача — почтить память тех, кто ценой жизни подарил нам сегодняшнее мирное небо над головой, и выразить благодарность нашим героям, ветеранам Великой Отечественной войны», — заявила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

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#Новости#Праздник#День победы#Парад#Приморье#Общество
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