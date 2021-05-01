Мэр Владивостока высадил кедры вместе с учащимися одной из городских школ

«Сегодня, в праздник Первомая, мы дружно потрудились вместе с ребятами, озеленили территорию их школы. Теперь дети будут наблюдать, как растут их кедры, ухаживать за ними. А когда ребята окончат школу, они будут знать, что память о них всегда останется здесь», - сказал глава города.