На страже экологии: сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт» приняли участие в субботнике во Владивостоке

Во Владивостоке нефтяники ежегодно приводят в порядок пляж в районе Моргородка, подъездные железнодорожные пути в районе Нефтеветки, побережье, прилегающее к Владивостокской нефтебазе. Кстати, очистные сооружения, установленные на нефтебазе сегодня, позволяют свести к минимуму влияние предприятия на окружающую среду. АО «ННК-Приморнефтепродукт» расположено в русле Первой речки и принимает на себя основную нагрузку по сбору и утилизации стоков и плавающих отходов, которые скапливаются по берегам реки, не допуская их выхода в море. Количество собранного мусора на берегах Первой речки за месяц порой превышает объем железнодорожного вагона.