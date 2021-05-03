В парках и скверах Владивостока высадили новые деревья и кустарники

К слову, в этом году во Владивостоке будет высажено свыше 3 500 новых деревьев и около 13 тысяч кустарников. Новые зелёные насаждения появляются во дворах, на территориях школ и детских садов, в парках и скверах и других общественных пространствах. Помимо этого, муниципальное дорожное предприятие «Дороги Владивостока» высаживает на клумбах и цветника однолетники. Первые из них появились на улице Адмирала Фокина. Работы в эти дни проводят и на мемориале «Боевая слава ТОФ», в парке Победы, Гайдамакском сквере, и по другим адресам. Всего же украшать улицы в этом году будут 83 тысячи тюльпанов, высаженных в зиму, и более 340 тысяч новых однолетних цветов.