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Имя отряду юнармейцев и благоустройство — Олег Гуменюк посетил школу № 17

4 мая 2021, 03:25
Фото: Администрация Владивостока
На встрече в школе № 17 Олег Гуменюк обсудил вопросы, волнующие ее учителей и учеников. Одна из тем, поднятых педагогами — благоустройство городских территорий. Как рассказал глава Владивостока, сейчас горожане могут сами выбрать общественные пространства, где пройдет ремонт.

Одна из целей поездки — узнать, чем живут учебные заведения города, и ответить на вопросы коллектива школы. Педагогов интересовали вопросы строительства спортплощадок, поддержки одаренных детей, развития туризма во Владивостоке и благоустройства городских территорий.

«Этому мы уделяем самое пристальное внимание, — рассказал Олег Гуменюк. — Именно поэтому призываю вас и ваших близких принять участие в интернет-голосовании по выбору территорий, которые мы благоустроим в следующем году. Сделать это можно до 30 мая всем, кому уже исполнилось 14 лет. Четыре территории, которые наберут наибольшее количество голосов, мы приведем в порядок, и они станут уютными общественными пространствами».

Участие во встрече приняли и юнармейцы школы. Отряд был создан в декабре 2020 года. Члены отряда попросили поддержки в присвоении отряду имени адмирала Феликса Громова. Глава города поддержал идею, но сообщил, что для окончательного решения необходимо соблюсти ряд юридических процедур. Если все документы по наименованию будут одобрены, он с удовольствием сообщит об этом коллективу.

«Всегда рады в школе бывшим выпускникам, а если этим выпускником является глава города, это приятно вдвойне, — рассказала и. о. директора школы № 17 Лилит Арутюнян. — Встреча получилась открытой, искренней, мы сумели построить конструктивный диалог. Надеемся, что наши вопросы были услышаны, а мы в свою очередь всегда готовы поддержать администрацию в том, что делается на благо любимого города».

Завершилась встреча коллективным фотографированием на память.

Напомним, это уже вторая встреча главы города Олега Гуменюка с коллективами муниципальных школ за эту весну. 7 апреля он посетил образовательное учреждение № 28, где также обсудил с педагогами и старшеклассниками различные школьные и городские проблемы и пути их решения.

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