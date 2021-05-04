Имя отряду юнармейцев и благоустройство — Олег Гуменюк посетил школу № 17

«Этому мы уделяем самое пристальное внимание, — рассказал Олег Гуменюк. — Именно поэтому призываю вас и ваших близких принять участие в интернет-голосовании по выбору территорий, которые мы благоустроим в следующем году. Сделать это можно до 30 мая всем, кому уже исполнилось 14 лет. Четыре территории, которые наберут наибольшее количество голосов, мы приведем в порядок, и они станут уютными общественными пространствами».