Многодетные — под защитой закона

Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, нужно зарегистрироваться в программе лояльности «РЖД Бонус». Кроме того, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга.