В торговом центре в Артеме можно приодеться и привиться

«При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Как и везде, перед прививкой нужно заполнить анкету, указать имеющиеся заболевания и возможные контакты с заболевшими COVID-19, пройти осмотр терапевта и после этого, если не будет медотвода, получить прививку. На приеме будет присутствовать врач, который ответит на любые вопросы горожан о вакцинации», — обозначила специалист.