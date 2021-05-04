В торговом центре в Артеме можно приодеться и привиться

Как рассказала главный врач Артемовской городской больницы № 1 Светлана Забудская, прививку может получить любой житель города.
«При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Как и везде, перед прививкой нужно заполнить анкету, указать имеющиеся заболевания и возможные контакты с заболевшими COVID-19, пройти осмотр терапевта и после этого, если не будет медотвода, получить прививку. На приеме будет присутствовать врач, который ответит на любые вопросы горожан о вакцинации», — обозначила специалист.
Напомним, 17 мобильных пунктов и выездных бригад продолжают прививать население особых категорий граждан на дому, в фельдшерско-акушерских пунктах и на предприятиях по заранее согласованному графику.