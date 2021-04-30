На майских праздниках жители Приморья могут привиться от COVID-19

Пройти вакцинацию можно в любой день на майских выходных, кроме 2 и 9 мая

Пройти вакцинацию от коронавируса приморцы смогут в пунктах вакцинации в предстоящие праздничные дни. Исключение составят два воскресенья: 2 и 9 мая. Записаться на прививку можно по телефону, в регистратуре медучреждения, а также на портале Госуслуги. О необходимости максимального охвата населения иммунизацией заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко на селекторном совещании с органами исполнительной власти и главами муниципалитетов в пятницу, 30 апреля, ссобщает пресс-служба правительства Приморья. По словам главы региона, Приморье продолжает наращивать темпы прививочной кампании. По состоянию на 30 апреля, от COVID-19 вакцинировались уже 102 012 приморцев, 70 663 из них уже завершили иммунизацию. «В некоторых муниципалитетах соответствующая работа налажена хорошо, виден значительный прирост вакцинированных — отличились Надеждинский район, Уссурийск. При этом следует понимать, чтобы сформировался коллективный иммунитет, нужно, чтобы был привит каждый третий приморец. Пока привит каждый 19-й. Важно эту работу усилить», — заявил Олег Кожемяко. Как отметила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, существенная динамика иммунизации наблюдается по отдельным категориям. Например, работники сферы услуг привились практически на 50% от подлежащих вакцинации на территории Приморья. Двумя днями ранее этот показатель не превышал и 30%. Напомним, получить иммунитет к коронавирусной инфекции может любой приморец. Для удобства граждан сделать это можно и в майские праздники. Так, с 1 по 11 мая специалисты продолжат принимать желающих в 52 стационарных пунктах вакцинации. Исключение составят 2 и 9 мая. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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