Новый детский сад в районе Патрокл во Владивостоке ввели в эксплуатацию

Этим летом детский сад сможет принять 240 ребят, в том числе в три ясельные группы — в каждой из них для малышей предусмотрели игровые комнаты и спальни, буфеты, раздевалки, туалеты. Также в здании обустроили музыкальный и спортивный залы, оборудовали пищеблок и все необходимые технические помещения.