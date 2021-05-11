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Дмитрий Лёгкий: наша задача - помогать пожилым

11 мая 2021, 07:56
За душевными разговорами и пением песен прошла очередная встреча Дмитрий Лёгкого с членами приморского отделения Союза пенсионеров России.

Для пенсионеров подобные встречи — один из немногих шансов поговорить о наболевшем, встретиться с единомышленниками, вспомнить былое.

«А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты…Бери шинель — пошли домой», — так начинается одна из песен авторства Булата Окуджава, которую с удовольствием затянули участники встречи.

Знакомые стихи подхватил и Дмитрий Лёгкий. За пением песен встреча пролетела незаметно. В конце состоялось чаепитие, где пенсионеры не только вспомнили былое, но и рассказали о своих проблемах, решить которые взялся Дмитрий Лёгкий.

«Подобные мероприятия необходимы нашим старикам. Собраться вместе, пообщаться о былом, обсудить актуальные темы — именно этого очень часто не хватает пожилым. Поэтому я считаю своим долгом помогать Союзу пенсионеров в Приморье. В частности, удалось посодействовать в выделении помещения для проведения регулярных встреч», — сказал Дмитрий Лёгкий.

В конце Лёгкий получил благодарственное письмо от Союза пенсионеров. Активисты от души поблагодарили его за регулярную помощь в жизни организации.

«За активное участие и поддержку общественных мероприятий по повышению социальной активности представителей старшего поколения приморцев», — следует из текста благодарности.

Напомним, 9 мая Дмитрий Лёгкий поздравил с Днём Победы ветеранов Первомайского района. Участникам Великой Отечественной войны подарили цветы, а детский ансамбль исполнил для них песни военных лет.

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#Новости#Политика#Приморский край
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