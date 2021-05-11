Дмитрий Лёгкий: «Мандат даёт реальные инструменты для решения проблем жителей»

Сейчас у нас чаще всего застройщики буквально впихивают новостройки между уже существующими жилыми домами. Часто на тех местах, где теперь стоит очередная высотка, раньше была детская площадка или небольшой скверик, где могли провести время пенсионеры, мамы с детьми. Я считаю, что город необходимо застраивать микрорайонами там, где для этого есть необходимые площади и инфраструктура. Также застройщик должен брать на себя возведение детских садов, школ, парковок и всего остального, без чего невозможна нормальная жизнь любой семьи. Следом подтянется и бизнес с торговыми центрами, магазинами и всем остальным.