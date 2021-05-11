Святой праздник ветеранов

— Во-первых, мы постоянно взаимодействуем с органами соцзащиты, с городскими администрациями, с депутатским корпусом и другими властными структурами. Определённо могу сказать: мне очень приятно работать с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, с председателем Законодательного Собрания Приморья Александром Роликом — и это не дифирамбы, а выводы, основанные на сравнительном опыте. Нынешний губернатор не любит лести, с ним можно и поспорить, но если он скажет «да» — вопрос обязательно решится. У ветеранов очень много забот — и по поводу ЖКХ, и различных льгот… Ветеранские организации готовят списки льготников для оформления бесплатных путёвок в санатории. С недавних пор в эту категорию в Приморье включены и «дети войны», за что, опять же, спасибо губернатору. Главная проблема ветеранов — здоровье. И мы благодарны краевому госпиталю ветеранов и врачам, которые там работают. Через этот уникальный госпиталь ежегодно проходит до 5 тысяч пожилых людей со всего Приморского края, лечение для них бесплатное, расходы покрываются из краевого бюджета. Сейчас у нас в работе проект развития инфраструктуры этого госпиталя — мы хотим, чтобы в нём появился актовый зал для больших собраний, и власти нас поддерживают. Совместно с соцзащитой мы создали корпус «серебряных волонтёров» — их у нас около 800 человек. 14 мая мы проводим круглый стол с волонтёрами в Артёме, где поговорим о том, как нам дальше действовать в условиях сохраняющихся ограничений периода пандемии. Особенно сложный вопрос — как действовать, когда у ветерана есть родственники, но при этом он оказывается один на один со своими жизненными трудностями? Мы берём на себя заботу о таких людях, решаем вопросы их поселения в дома-интернаты, и всё это требует внимания и скрупулёзности.