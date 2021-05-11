В конце мая в Приморье запустят программу детского туристического кэшбэка

«Запуск программы запланирован на 20-е числа мая: с этого момента желающие смогут приобретать путевки в детские лагеря, возврат 50% от стоимости купленной путевки будет осуществлен на карту „Мир“ в течение 5 дней. Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых, как на летние, так и на осенние каникулы», — рассказали в ведомстве.