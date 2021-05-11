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В конце мая в Приморье запустят программу детского туристического кэшбэка

11 мая 2021, 01:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
В конце мая текущего года в Приморском крае запустят программу поддержки доступного детского отдыха — туристический кэшбэк для детей. С помощью этого инструмента родители смогут вернуть половину стоимости путёвки в лагерь, сообщили в краевом правительстве.

В приморском агентстве по туризму сообщили, что программу запустит Ростуризм с помощью механизма автоматического возврата денежных средств — туристического кэшбэка, который действует с лета 2020 года.

«Запуск программы запланирован на 20-е числа мая: с этого момента желающие смогут приобретать путевки в детские лагеря, возврат 50% от стоимости купленной путевки будет осуществлен на карту „Мир“ в течение 5 дней. Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых, как на летние, так и на осенние каникулы», — рассказали в ведомстве.

Принять участие в программе могут все стационарные детские лагеря страны — они должны создать отдельную страницу на своём сайте с соответствующими предложениями, подключить её к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции.

Список всех партнёров программы опубликован на сайте мирпутешествий.рф.

«В период до 9 мая лагерям необходимо осуществить тестовую операцию оплаты по электронному платежному терминалу, далее, с 12 по 15 мая, подписать соглашение с платежной системой „Мир“ (АО „Национальная система платежных карт“) для последующей идентификации платежей и получения покупателями выплат в рамках программы», — сообщили эксперты.

С порядком реализации путевок и подключения к платформе мирпутешествий.рф заинтересованные туроператоры и организации, оказывающие услуги отдыха и оздоровления детей, могут также ознакомится на ресурсах интернет-портала о туризме в Приморском крае.

По вопросам о платежной системе следует обращаться по телефону: 8 (495) 663-54-07, или на [email protected]. По вопросам подключения организаций к программе необходимо обращаться в Ростуризм по электронной почте.

Отметим, что родителям, которые планируют приобрести путевки в детские летние лагеря с 50%-м кэшбэком, следует руководствоваться официальными реестрами организаций детского отдыха.

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