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В Приморье снижается число безработных

11 мая 2021, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Средняя зарплата в крае в сравнении с январем-февралем 2020 несколько вырос
Снижение уровня безработицы примерно на 2/3 зафиксировано в Приморском крае по итогам первых месяцев текущего года. Зарплаты граждан несколько выросли, но все еще отмечается неравенство доходов.

Всего в крае на прошедший февраль насчитывалось 998 300 трудоспособных, куда входят все работающие и нетрудоустроенные граждане в возрасте от 15 лет. Порядка 950 000 из них имели работу, а остальные 47 500 не имели, но активно искали.

Таким образом, официально безработных в Приморье в феврале было около 5% от всего трудоспособного населения.

Уже к 1 апреля общее количество безработных сократилось до 14 900 человек, что равно примерно 1,5% от общей массы трудоспособных приморцев. В этом же месяце во всех предприятиях края сотрудников числилось около 561 600 человек — на 2% меньше, чем годом ранее.

Однако средняя зарплата в крае в сравнении с январем-февралем 2020 несколько выросла. С учётом увеличения цен на продукты за этот же период реальная оплата труда выросла на 0,6%, а средняя з/п по Приморью достигла 49 010 рублей.

Больше всех получают сотрудники рыболовецких компаний, финансовых структур и предприятий, где производят различные транспортные средства. У работников этих отраслей зарплата почти в два раза выше средней по краю.

Плачевнее всего ситуация в сфере легкой промышленности. За пошив одежды работники получают 21% от среднекраевой з/п, а за производство предметов мебели — 38%.

Некоторые трудящиеся приморцы и вовсе не видят своих зарплат. По состоянию на 1 апреля на предприятиях края задерживаются выплаты порядка 17,9 миллиона рублей. Годом ранее работодатели были должны своим сотрудникам в 2,5 раза больше денег.

«Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по выплате заработной платы, составила 183 человека», — отметили в Приморскстате.

Юрий РОГОВ.

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