В Приморье снижается число безработных

Уже к 1 апреля общее количество безработных сократилось до 14 900 человек, что равно примерно 1,5% от общей массы трудоспособных приморцев. В этом же месяце во всех предприятиях края сотрудников числилось около 561 600 человек — на 2% меньше, чем годом ранее.