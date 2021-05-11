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Во всех школах Владивостока усилят меры безопасности

11 мая 2021, 08:28
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
После трагедии в казанской гимназии глава столицы Дальнего Востока выпустил особое распоряжение

Во всех школах и гимназиях Владивостока усилят меры безопасности. Об этом распорядился глава города Олег Гуменюк. Решение об усилении мер принято после трагедии в Казани. Всем руководителям школ рекомендовано неукоснительно соблюдать требования безопасности, которые подразумевают запрет на допуск в помещения посторонних лиц. Вход в школу должен предоставляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Вход учащихся и сотрудников школ - без предъявления документа.

Документы потребуются всем, кто по каким-либо причинам посещает школу, - подвоз воды, ремонт и прочее.

Стрельбу в школе № 175 в Казани устроил неизвестный, нападавший задержан. Ему 19 лет, на нем числится зарегистрированное оружие - дробовик. «В результате стрельбы погибли 7 учащихся 8-го класса — 4 мальчика и три девочки», — сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов с интервью «Вестям». Погиб один взрослый. 20 человек госпитализированы. В школе на момент происшествия находились 714 детей 70 сотрудников.

Во всех школах Казани также усилены меры безопасности, в городе введен режим КТО.

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