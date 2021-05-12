Дмитрий Лёгкий взялся за улучшение условий жизни в Первомайском районе Владивостока

«Детская площадка нужна в каждом доме. И она должна быть не только интересной для ребятни, но и безопасной: следует обеспечить специальное прорезиненное покрытие, качели, горки и игровые комплексы необходимо выполнить из качественных материалов. Также стоит установить лавочки, чтобы мамам было, где присесть, пока дети играют. Возможно, лучше предусмотреть ограждение, чтобы по площадке не ходили собаки и кошки», — подчеркнул Дмитрий Лёгкий.