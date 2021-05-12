Стали известны промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства в Приморье

«Еще в шести муниципалитетах жители выбирают дизайн-проекты парков и скверов, которые также приведут в порядок в следующем году. И это только предварительные итоги, голосование продолжится до 30 мая. Всего по состоянию на утро 12 мая свои голоса на платформе 25.gorodsreda.ru оставили почти 60 тысяч жителей Приморского края», — рассказала Елена Пархоменко.