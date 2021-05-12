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Стали известны промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства в Приморье

12 мая 2021, 01:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Приморье подвели промежуточные итоги по онлайн-голосованию за проекты благоустройства общественных пространств в 2022 году. Отбор территорий завершится 30 мая, сообщили в правительстве Приморского края.

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко сообщила, что, согласно предварительным данным, в Арсеньеве лидирует детский городок «Радость», в Большом Камне — Народный парк на улице Карла Маркса, 47, во Владивостоке — парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, в Дальнегорске — парковая зона у ДК «Химиков», в Дальнереченске — сквер в микрорайоне ЛДК, в Лесозаводске — парк «Городской».

В Находке, на данный момент, больше всего голосов набрал сквер «Школьный», в Октябрьском округе — центральная площадь поселка Липовцы, в Спасске-Дальнем — сквер «Юбилейный», в Уссурийске — общественная территория на улице Октябрьская, 189, в Ханкайском округе — сквер в селе Камень-Рыболов возле ресторана «Бордо», в Хорольском округе — стадион по улице Ломоносова, 21.

«Еще в шести муниципалитетах жители выбирают дизайн-проекты парков и скверов, которые также приведут в порядок в следующем году. И это только предварительные итоги, голосование продолжится до 30 мая. Всего по состоянию на утро 12 мая свои голоса на платформе 25.gorodsreda.ru оставили почти 60 тысяч жителей Приморского края», — рассказала Елена Пархоменко.

Стоит отметить, что главная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — преобразить российские города и поселки, сделать их комфортнее для людей.

Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

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