Зарплата выше, отпуск — длиннее: как предлагает повысить качество жизни в Приморье участник праймериз

«Много говорится, что жить на Дальнем Востоке должно быть комфортно. Но от чего зависит комфортность? Красивые города? Да. Школы, детсады — в шаговой доступности? Тоже да. Но с чего начинается комфорт для каждого? С зарплаты. Считаю, что приморцы должны получать зарплату с повышенным коэффициентом. Мы все знаем, что стоимости жизни у нас как в Москве, а зарплаты — минимум в два раза ниже. Так быть не должно. Кстати, да и пенсии и иные пособия тоже должны выплачивать по повышенным коэффициентам. Это будет только справедливо», — подчеркнула Роза Чемерис.