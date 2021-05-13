Аэропорт Владивосток приглашает на весенний авиаспоттинг

Напоминим, перед тем как пропустить фотографов на летное поле с ними проводят инструктаж, раздают временные пропуска. Как правило, все это занимает минут 10–15. После всех обязательных процедур любители авиафотосессий идут на летное поле с сотрудниками авиационной безопасности.