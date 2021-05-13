Аэропорт Владивосток приглашает на весенний авиаспоттинг

«Официальный споттинг пройдет с 6:30 до 15:00 часов. Участникам будет разрешено снимать взлеты и посадки самолетов внутренних и международных рейсов, работу наземных аэродромных служб, буксировку воздушных судов, загрузку и выгрузку пассажиров. Мероприятие будет проходить при сопровождении сотрудников службы авиационной безопасности», — говорится в сообщении аэропорта.
По условиям мероприятия организаторы оставляют за собой право отказать в участии. Приоритет при формировании группы будет отдаваться фотографам имеющим опыт съемки в подобных мероприятиях или занимающихся профессиональной фотосъемкой.
«Отправляя заявку в наш адрес, Вы полностью соглашаетесь с условиями мероприятия, а также даете разрешение АО „МАВ“ на дальнейшее безвозмездное использование ваших фотографий, сделанных в ходе авиаспоттинга», — предупреждает МАВ.
Напоминим, перед тем как пропустить фотографов на летное поле с ними проводят инструктаж, раздают временные пропуска. Как правило, все это занимает минут 10–15. После всех обязательных процедур любители авиафотосессий идут на летное поле с сотрудниками авиационной безопасности.