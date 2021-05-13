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Аэропорт Владивосток приглашает на весенний авиаспоттинг

13 мая 2021, 06:11
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
В Международном аэропорту Владивосток состоится авиаспоттинг. 26 мая 2021 года любители авиационной фотографии смогут провести съемку на территории аэродрома, сообщает пресс-служба МАВ.

«Официальный споттинг пройдет с 6:30 до 15:00 часов. Участникам будет разрешено снимать взлеты и посадки самолетов внутренних и международных рейсов, работу наземных аэродромных служб, буксировку воздушных судов, загрузку и выгрузку пассажиров. Мероприятие будет проходить при сопровождении сотрудников службы авиационной безопасности», — говорится в сообщении аэропорта.

Заявку на участие нужно прислать до 19 мая на эл. почту [email protected]

По условиям мероприятия организаторы оставляют за собой право отказать в участии. Приоритет при формировании группы будет отдаваться фотографам имеющим опыт съемки в подобных мероприятиях или занимающихся профессиональной фотосъемкой.

«Отправляя заявку в наш адрес, Вы полностью соглашаетесь с условиями мероприятия, а также даете разрешение АО „МАВ“ на дальнейшее безвозмездное использование ваших фотографий, сделанных в ходе авиаспоттинга», — предупреждает МАВ.

Напоминим, перед тем как пропустить фотографов на летное поле с ними проводят инструктаж, раздают временные пропуска. Как правило, все это занимает минут 10–15. После всех обязательных процедур любители авиафотосессий идут на летное поле с сотрудниками авиационной безопасности.

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