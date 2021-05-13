В Приморье зафиксирован рост производства в промышленных отраслях

Стоит отметить, что по сравнению с первым кварталом 2020 года в крае произошло снижение объемов добычи угля и прочих полезных ископаемых, а также в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий и в ряде других отраслей.