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В Приморье зафиксирован рост производства в промышленных отраслях

13 мая 2021, 05:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
В ряде промышленных отраслей обрабатывающего сектора экономики Приморского края зафиксирован рост производства в первом квартале 2021 года, сообщает Приморскстат.

Добывающий и обрабатывающий секторы

Согласно докладу Приморскстата об итогах социально-экономического развития Приморского края в январе–марте 2021 года, производство мебели за три первых месяца текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 25,5%.

Рост зафиксирован также в металлургическом производстве — на 24,9%, в производстве транспортных средств и оборудования — на 16,6%.

На 15,8% выросло производство напитков, на 15,7% — лекарств и материалов, которые применяют в медицинских целях, на 12,8% — текстильных изделий за счет производства постельного белья (+18,7%) и трикотажных или вязаных изделий (+2,0%).

Объемы производства резиновых и пластмассовых изделий выросли на 12% — прирост обеспечило ООО «Приморский завод «Европласт» за счёт увеличения производства пластмассовых оконных блоков (+8,2%), пластмассовых дверных блоков и порогов для них (+15,2%), а также пластмассовых труб, трубок, шлангов и фитингов — на 31,4%.

Стоит отметить, что по сравнению с первым кварталом 2020 года в крае произошло снижение объемов добычи угля и прочих полезных ископаемых, а также в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий и в ряде других отраслей.

Основную роль в снижении объемов производства сыграли факторы, связанные с пандемией COVID-19.

Энергетика и ЖКХ

Согласно данным по выработке электроэнергии, которые представлены в докладе Приморскстата за январь–февраль 2021 года, за первые два месяца 2021 года в Приморье произвели более 2,4 миллиарда кВт-ч, прирост составил +114,8%.

По словам специалистов, рост производства электроэнергии обусловлен увеличением выработки станциями филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» — на 12,2% и ООО «Приморская ГРЭС» — на 18,8%.

Потребление электроэнергии в крае в январе–феврале 2021 года составило 105,4% к уровню января-февраля 2020 года. На 79,3% потребление обеспечено выработкой станциями АО «ДГК» и на 20,7% — за счёт перетока из ОЭС Востока.

Рост выработки теплоэнергии составил: станциями филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» и ПТС на 12,4% и ООО «Приморская ГРЭС» — на 4,2% к уровню января-февраля 2020 года.

Объем жилищных услуг, оказанных населению, за январь–март 2021 года составил почти 2,5 миллиарда рублей, объем коммунальных услуг населению — 11,3 миллиарда рублей.

Эксперты отметили, что наиболее крупными предприятиями, определяющими развитие жилищно-коммунальной отрасли Приморского края, остаются КГУП «Приморский водоканал», МУП «Уссурийск-Водоканал», МУП «Находка-Водоканал».

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