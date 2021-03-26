В Приморье появится первый промышленный фруктовый сад

Белорусы помогут приморцам в развитии садоводства и растениеводства. Во время встречи губернатора края Олега Кожемяко с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Крупко в Минске стороны договорились о строительстве на территории Приморья первого промышленного фруктового сада.

«Уже в этом году в Приморском крае будет проведена апробация семи сортов картофеля белорусской селекции. Лучшие сорта передадут на государственное сортоиспытание с зонированием по региону Дальнего Востока», — заявил Кожемяко. В Приморье уже определили площадку в 200 гектаров для закладки первого пилотного фруктового сада по белорусской технологии. По словам главы региона, необходимо наладить работу Института плодоводства Республики Беларусь с Федеральным научным центром агробиотехнологий Дальнего Востока имени А. К. Чайки по изучению технологии и методологии безвирусного размножения саженцев плодовых культур. «Нам необходим селекционный материал плодовых культур для закладки сада по белорусской технологии, а также соответствующее сопровождение, агроэкологические испытания планируем начать уже в апреле–мае. Уверен, что найдем вашу поддержку в этом направлении», — сказал губернатор. Министр сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц добавил, что региону требуется полное сопровождение в развитии садоводства в промышленных масштабах, потому что в крае нет своих специалистов с необходимыми компетенциями. «Это будет проект с нуля — от посадки до уборки и хранения. Сегодня мы подвозим косточковые и семечковые с запада, но у нас нет столько специализированных складских помещений, чтобы хранить их без ущерба качеству. Сейчас дальневосточный научный центр создает отдел плодоводства. Предстоит разработать систему безвирусного размножения плодовых, чтобы на территории Приморья производить посадочный материал», — отметил министр. Директор Республиканского научно-производственного дочернего унитарного предприятия «Институт плодоводства» Республики Беларусь Александр Таранов сообщил, что белорусская сторона готова предоставить приморцам на испытания сорта яблони, вишни, сливы белорусской селекции. «Сегодня есть посадочный материал, под два гектара можно было бы заложить уже сейчас, чтобы через два года освоить 200 гектаров», — сказал Таранов. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко, предприятия и научные институты Беларуси открыты к сотрудничеству с партнерами из Приморья. Кроме того, участники встречи обсудили вопросы приобретения приморскими сельхозтоваропроизводителями сушильных зерновых комплексов белорусского производства, сельхозтехники, сотрудничества в развитии мелиорации, обмена студентами и преподавателями между сельскохозяйственными вузами.

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