Выбери меня: есть ли выбор у приморцев на праймериз

Казалось бы, такое количество позволит априори обеспечить возможность конкурентного прохождение праймериз. Людям есть из кого выбрать. Однако одной из проблем может оказаться то, что еще до начала праймериз в СМИ прошло сообщение о том, что есть ряд согласованных кандидатов. Такая информация может подорвать доверие людей к самой процедуре праймериз. Более того, многие сильные игроки будут не готовы принять участие в предварительном голосовании, будучи уверенными в том, что уже все решено и нет ни малейшего смысла предпринимать какие-то шаги.