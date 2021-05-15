Команда Розы Чемерис подготовит более 200 наблюдателей к праймериз

«Мы решили создать большую наблюдательную систему за избирательным процессом в Приморье на примере Владивостокского одномандатного избирательного округа. Он самый большой на территории края и включает в себя три района Владивостока, а также шесть муниципальных районов. Всего это более 500 тысяч жителей. Я искренне надеюсь, что у нас с вами получится повысить доверие к выборам и создать необходимые условия, чтобы на предстоящем голосовании в сентябре партию представил сильнейший кандидат или кандидатка», – говорит участник праймериз Роза Чемерис.