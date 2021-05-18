На переделку: Ремонт в Покровском парке во Владивостоке уже посыпался

Так, отремонтированная несколько недель назад дорожка из брусчатки в Покровском парке во Владивостоке уже успела пойти волнами, покрылась трещинами, крышки люков раскололись, а бордюры начали заваливаться на бок.
Напомним, в начале 2021 года стало известно, что в Покровском парке начинается долгожданный ремонт. Поведен конкурс, деньги выделены немалые. Сумма финансирования - 22 млн рублей. Как осваиваются бюджетные деньги, по нашему мнению, недобросовестными подрядчиками, можно увидеть на фото.
В администрации уже занимаются этой ситуацией. Скорее всего, городские власти потребуют переделать откровенную халтуру горе-строителей, поскольку ремонт еще не окончен - там предстоит еще много работ по благоустройству. Если, конечно, эти «специалисты» вообще способны делать ремонт качественно. Возможно, придется заменить подрядную организацию на ту, которая толково освоит выделенные народные средства.
Мария ПУШКАРЕВА.