На переделку: Ремонт в Покровском парке во Владивостоке уже посыпался

В администрации уже занимаются этой ситуацией. Скорее всего, городские власти потребуют переделать откровенную халтуру горе-строителей, поскольку ремонт еще не окончен - там предстоит еще много работ по благоустройству. Если, конечно, эти «специалисты» вообще способны делать ремонт качественно. Возможно, придется заменить подрядную организацию на ту, которая толково освоит выделенные народные средства.