ВЭФ во Владивостоке для части участников может пройти онлайн

«К сожалению, прошлый год мы из-за коронавируса пропустили. Хочу честно сказать, что отсутствие форума сказалось на работе по привлечению инвестиций, отсутствии возможности обсудить важнейшие вопросы развития. Важнейшие вопросы Дальнего Востока с участием инвесторов, представителями власти, лидеров государств создавало важные условия для дальнейшего развития. В этом году нам надо обратно входить уже в устоявшуюся колею и снова проводить форум. Мир несколько изменился с этого времени, коронавирус, пандемия вызвали изолированность между странами, некоторую разобщенность, сказалась на целом ряде вопросов многостороннего экономического сотрудничества», — рассказал Юрий Трутнев.