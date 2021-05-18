Владивостокцы смогут принять участие в просветительском марафоне

«Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества „Знание“. С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш Марафон — первый шаг на пути к этой цели. Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.