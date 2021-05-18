Владивостокцы смогут принять участие в просветительском марафоне

Российское общество «Знание» проводит для Владивостока в онлайн-формате с 20 по 22 мая 2021 года просветительский марафон «Новое Знание». Это масштабное мероприятие федерального уровня станет отправной точкой для новых форматов работы организации как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.
Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе российского общества «Знание», наряду с Владивостоком марафон пройдет еще в 7 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.
Мероприятием предусмотрено более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Спикерами марафона «Новое знание» станут более 150 человек. Среди них — кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, российский журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Познер и другие российские и зарубежные деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели.
«Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества „Знание“. С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш Марафон — первый шаг на пути к этой цели. Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Отметим, что все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте — marathon.znanierussia.ru. Подключиться к трансляции и посмотреть выступления могут все желающие.