Как тебе такое: Анонсировано участие Илона Маска в онлайн-марафоне в Приморье

«Не упустите эту возможность! Эти люди знают невероятно много, но еще не менее важно то, что каждый из них является уникальным примером», — обратился к россиянам спикер первого дня, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель наблюдательного совета всероссийского общества «Знание» Сергей Кириенко.