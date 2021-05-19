Приморье активно включилось в нацпроект «Образование»

Приморье активно включилось в нацпроект «Образование»
Приморье активно включилось в нацпроект «Образование»
Сегодня, 15:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
По итогам мониторинга Минпросвещения Приморский край попал в «зелёную» зону

Министерство просвещения продолжает мониторить скорость и объемы исполнения реализации национального проекта «Образование» регионами России. Так, по последним данным от 17 мая, количество регионов «зелёной» зоны, где ход проведения конкурсных процедур соответствует планам на 90–100%, увеличилось с 33 до 46.

Остальные регионы также активно выполняют необходимые работы. При этом «красная» зона сократилась до семи субъектов, не достигших нужной доли закупок.

Как сообщает пресс-служба министерства, наиболее остро вопрос стоит в Ульяновской и Пензенской областях, где, как отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, требуется принятие незамедлительных действий для устранения всех существующих недочётов, чтобы обеспечить выполнение работ по нацпроекту в срок.

В данных субъектах Министерство просвещения считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования.

В числе регионов «красной» зоны на сегодняшний день остаются: Пензенская область, Ульяновская область, Республика Хакасия, Республика Марий Эл, Ярославская область, Орловская область, а также один регион Дальнего Востока — Еврейская автономная область.

Приморский край ведомство определило в «зелёную» зону — здесь ход проведения конкурсных процедур соответствует планам на 90–100%.

Помимо Приморья в него входят Республика Адыгея, Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Тамбовская область, Брянская область, Республика Коми, Архангельская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Воронежская область, г. Санкт-Петербург, Курганская область, Смоленская область, Республика Алтай, Республика Мордовия, Челябинская область, Алтайский край, Республика Северная Осетия — Алания, Чувашская Республика, Ростовская область, Ленинградская область, Республика Ингушетия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Липецкая область, Белгородская область, Оренбургская область, Мурманская область, Самарская область, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чеченская Республика, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Карачаево-Черкесская Республика, Волгоградская область, Вологодская область, Костромская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Свердловская область, Псковская область, Ставропольский край.

Сюжеты:
Приморье
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