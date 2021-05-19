Приморье активно включилось в нацпроект «Образование»

Как сообщает пресс-служба министерства, наиболее остро вопрос стоит в Ульяновской и Пензенской областях, где, как отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, требуется принятие незамедлительных действий для устранения всех существующих недочётов, чтобы обеспечить выполнение работ по нацпроекту в срок.