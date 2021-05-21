Молния: «Я приняла решение о снятии своей кандидатуры с праймериз» - Роза Чемерис

«Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратился праймериз. За последние несколько недель нам пытались срывать встречи, даже те, которые были запланированы с участием детей, нам не давали возможности донести наши призывы, блокируя изготовление баннеров, нас не слышали, все наши обращения оставались без ответа. Однако последней каплей стали прямые угрозы и нападки на мою команду – людей, которые работают со мной на протяжении последнего месяца и верят в конкурентные выборы. Как известно, накануне на наш агитационный автобус в Уссурийске было совершено нападение», - заявила Роза Чемерис.