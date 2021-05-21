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Роза Чемерис снимается с праймериз в знак протеста против административного давления

21 мая 2021, 06:58
Фото: Золотой Рог
Сегодня, 21 мая, Роза Чемерис подала заявление о снятии своей кандидатуры с участия в предварительном голосовании «Единой России».
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Выборы

По словам политика, последней каплей стало то, что накануне, в Уссурийске, на агитационный автобус было совершено нападение. А в ночь с 20 на 21 мая, баннер с её изображением, который был размещен в Славянке, закидали краской.

«Я не имею никакого желания продолжать участие в грязной процедуре, в которую превратился праймериз», — заявила Роза Чемерис.

Также в своем заявлении она отметила, что стоимость победы на праймериз не окупится здоровьем её команды и тех, кто её поддерживает.

«Последней каплей стали прямые угрозы и нападки на мою команду — людей, которые работают со мной на протяжении последнего месяца и верят в конкурентные выборы. Я несу ответственность за каждого из членов моей команды и уверена, что цена победы на праймериз не должна быть настолько высока, чтобы ставить под угрозу здоровье тех, которые меня поддерживает», — отметила политик.

Политик уверена, что в муниципалитетах, входящих в 62-й одномандатный избирательный округ, идет скупка голосов, а людей подговаривают голосовать за тех кандидатов, за которых они не хотят.

«На территориях районов и городов идёт повсеместная скупка голосов, бюджетников заставляют голосовать за конкретного человека — всё это не про меня и не про новую политику. Самое страшное — что всё это делается при попустительстве руководства партии и региональных властей», — подчеркнула Чемерис.

Помимо описания причин снятия, в своем заявлении она выразила большую благодарность своей команде и людям, с которыми ей пришлось работать за все это время.

«Я благодарна всем вам за тот яркий месяц работы на округе. Мы вдохнули жизнь в политический процесс и показали людям, как могут выглядеть настоящие выборы. Спасибо каждому из вас за поддержку, за вашу веру, за ваши искренние эмоции. Наши пути расходятся с «Единой Россией», но не расходятся с вами. Слишком много людей верят в меня, надеются на перемены, поэтому у меня нет морального права отступить. Наши штабы на округе продолжат работу, я не прекращу встречаться с людьми и ездить по муниципальным образованиям. И, я уверена, мы найдём единомышленников, с которыми пойдём на выборы 19 сентября и обязательно победим», — заявила участница праймериз Роза Чемерис.

Как сообщают телеграмм-каналы, на 62-м округе за время агитационного периода перед самим праймериз, произошло много нелицеприятных ситуаций. В частности, сообщалось о скупке голосов в интересах другого участника праймериз Александра Щербакова. Стоимость голоса варьировалась от 500 до 1500 рублей.

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